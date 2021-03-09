محافظ الإسكندرية يشارك فى احتفالية لتوزيع أجهزة كهربائية على العرائس

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في توزيع جهاز عرائس على من الفئات الأولى بالرعاية من قرى وعزب محافظة الإسكندرية، في احتفالية ينظمها المجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.وتضمن التوزيع أجهزة كهربائية (ثلاجة- بوتجاز- غسالة- سخان) وأدوات منزلية تم توزيعها على عدد من العرائس.وأكد محافظ الإسكندرية أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعايا لأهالينا بالقرى والعزب لتخفيف العبء عن كاهلهم.وأعرب "الشريف" عن سعادته بمشاركته اليوم فرحة أهالينا، مقدمًا التهنئة لكل أم، ومتمنيًا للعرائس تكوين أسرة مصرية قوية تشارك في بناء وطننا.