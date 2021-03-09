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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي: هدية الرئيس للمرأة في يومها العالمي أثلجت صدورنا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:43 م
مايا مرسى
مايا مرسى
محمد الشريف
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شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة صباح اليوم، في الاحتفالية الافتراضية لدق جرس جلسة تداول البورصة المصرية، فى إطار الدورة السابعة من المؤتمر السنوى لدق الجرس للمساواة بين الجنسين بعنوان "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوي في عالم الكوفيد-19 "احتفالا باليوم العالمى للمرأة، بمشاركة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي وعدد من السفراء وشركاء التنمية.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه التهنئة لجميع سيدات مصر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي تم الاحتفال به أمس، مشيرة إلى أنها سعدت للغاية بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمرأة المصرية بمناسبة هذا اليوم المميز وإصداره توجيهات للمستشار عمر مروان وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، مشيرة إلى أن القرار أثلج صدور السيدات وأكد أننا في عصر كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة لمواقع صنع القرار.

وأكدت أننا اليوم نتحدث عن البورصة المصرية وكل الإنجازات التى تمت في هذا القطاع والتى تمثل علامة فارقة في وضع المرأة المصرية في عضوية مجالس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة، معربة عن أملها الخروج بتوصيات وبتوجهات من البورصة المصرية بأن يكون للمرأة تمثيل أكبر في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات.

وفي الختام توجهت بخالص التحية والتقدير لجميع العاملين بالبورصة المصرية وللجهود التي تتم في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه كلما كانت القيادة التى على رأس أي مؤسسة تؤمن بدور المرأة في القطاعات المختلفة سنضمن الوصول بالمرأة الى المقدمة.

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