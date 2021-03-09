4610 إصابات بكورونا في العراق
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:12 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم البلاد.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 4610 إصابات جديدة و22 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، فضلًا عن تعافي 3692 شخصًا.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد سجلت، أمس الاثنين، 4 آلاف و468 إصابة جديدة و24 وفاة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 4610 إصابات جديدة و22 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، فضلًا عن تعافي 3692 شخصًا.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد سجلت، أمس الاثنين، 4 آلاف و468 إصابة جديدة و24 وفاة بفيروس كورونا.