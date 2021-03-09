ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو 1% بالأسواق الآسيوية

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في أكثر من عام وسط ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له منذ 24 نوفمبر 2020.وذكرت شبكة فوركس نيوز الإخبارية أن العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أبريل القادم ارتفعت بنسبة 1.20% لتتداول عند مستويات 65.51 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.73 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 65.05 دولار للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم مايو المقبل 0.98% لتتداول عند 68.80 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.13 دولار للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 68.24 دولار للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 92.35 مقارنة بالافتتاحية عند 94.46، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.31.