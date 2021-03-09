رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بلومبرج: أوروبا مستعدة لفرض ضرائب على «جوجل وفيسبوك»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:56 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أفادت وكالة (بلومبرج) الأمريكية بأن قادة الاتحاد الأوروبي على استعداد لتأكيد التزامهم بفرض ضريبة من جانب واحد على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة؛ إذا فشلوا في التوصل لاتفاق على إطار عالمي مع شركائهم، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحلول منتصف العام الجاري.

وجاء في وثيقة مبكرة لبيان مشترك اطلعت عليه (بلومبرج) أن القادة الأوروبيين سيشددون على ضرورة التصدي للتحديات الضريبية التي نشأت نتيجة رقمنة الاقتصاد وذلك خلال قمة من المقرر أن تعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحسب الوثيقة التي لا تزال عرضة للتعديل، سيؤكد القادة استعدادهم للمضي قدمًا إذا لم يتم التوصل إلى حل عالمي.

وأشارت "بلومبرج" إلى أنه بسبب الإحباط الناجم عن بطء وتيرة التقدم في المحادثات الدولية، بشأن قواعد الأرباح الخاضعة للضريبة، خططت عدة دول أوروبية أو فرضت بالفعل رسومًا على إيرادات شركات التكنولوجيا العملاقة مثل شركة "فيسبوك" و"ألفابت" و"جوجل".

وأوضحت بلومبرج أن ما تسمى ضرائب الخدمات الرقمية أثارت خلافًا مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى فرض عقوبات انتقامية على عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وبحسب "بلومبرج"، فقد فشلت الجهود السابقة في التوصل إلى توافق في الآراء داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض رسوم مماثلة؛ حيث أصرت بعض الدول على أن الاتحاد يجب أن يعطي أولًا مزيدًا من الوقت للمفاوضات الدولية فيما يخص القواعد الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

موضوعات متعلقة

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا