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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 5 سنوات لأم وزوجها بتهمة الاتجار في البشر (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:52 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولي، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ"ربيعة. ز" وتبلغ من العمر 30 عامًا، و"محمد. ب" ويبلغ من العمر 36 عامًا، بتهمة الاتجار بالبشر.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار ياسر يوسف عضو يمين والمستشار أيمن بديع عضو يسار.

وكانت تجردت أم من مشاعرها وبمساعدة زوجها، وقامت باستغلال نجلتها وإرغامها على التسول، وعندما رفضت الطفلة قام زوج والدتها بإحداث إصابتها، حيث قام بلسعها بالسيجارة وهي مشتعلة في يدها.

وقامت الطفلة بالهرب من المنزل وافترشت الشارع لكي يأويها ويحميها من والدتها التي ترغمها على التسول، وزوج والدتها الذي يقوم بتعذيبها، حيث قامت إحدى رواد مطروح بتحرير المحضر رقم 21077 لسنة 2020 جنايات مطروح والمقيدة برقم 602 لسنة 2020 جنايات كلي مطروح لإنقاذ الطفلة.

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