أهم شعراء الكنيسة السريانية من القديسين

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن يعقوب السروجي يعتبر بجانب أفرام السرياني من أهم الشعراء السريان، عاش في فترة عصفت فيها الانقسامات الكنسية.وتميز عن غيره من قادة السريان الذين رفضوا المجمع المسكوني الرابع بعدم الغوص في القضايا الخلافية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه اشتهر بكثره أشعاره وكتاباته حتى أن 70 ناسخًا دأبوا على قصائده في فترة حياته، كما لاقت أشعاره رواجًا عاليًا ولا تزال العديد من أعماله محفوظة محفوظة في متحف الفاتيكان والمتحف البريطاني.وتستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الـ15 من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.