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باباجان لأردوغان: دستورك الجديد فارغ

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:23 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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علق رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، اليوم الثلاثاء، على دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لإصدار دستور جديد، معلقًا بقوله إن محتواه فارغ.

وطالب باباجان خلال اجتماع حزبه، بعودة النظام البرلماني عوضًا عن النظام الرئاسي، مشيرًا إلى أن المعارضة التركية ستدعم الدستور الجديد إذا كان سيعود بالبلاد للنظام البرلماني.

وشدد باباجان على أن الحكومة التركية تسعى إلى بناء ثقافة سياسية جديدة، مشيرًا إلى أن الحديث بين المعارضة والحكومة ضروري لحل مشاكل البلاد.

والشهر الماضي، كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عن الكتلة الحزبية، جاهد أوزكان، عن موعد الانتهاء من الدستور التركي الجديد، وقال إن عملية كتابة دستور جديد للبلاد ستكون خلال عامين، موضحًا أنها تنقسم إلى 4 مراحل.

وأكد أن الدستور الجديد يقلص من إمكانية الانقلاب على الحكم، مدعيًا أنه يعزز الحريات وحقوق الإنسان والاقتصاد والدبلوماسية والقانون.

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