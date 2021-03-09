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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:36 م
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات في ملف التعاقد مع مدير فني جديد للفريق خلال الفترة المقبلة لخلافة البرتغالي جايمي باتشيكو.
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