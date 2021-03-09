لماذا تصلي الكنيسة على المتوفين؟.. الأنبا نيقولا يجيب

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن "كثير من الناس يفزعون من فكرة الصلاة من أجل الموتى، ويتعجبون لأي غرض يهدف المصلي، وما الذي يتأمله الشخص بقيامه بذلك. هل يمكن أن يتغير مصير الموتى إذا صلى أحد من أجلهم، هل الصلاة سوف تُقنع الله بأن لا يجري العدل، ويمنحهم ما لا يستحقونه؟!".وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن "إذا كنت تعتقد بأن الصلوات من أجل الأحياء تكون مساعدة لهم، لماذا لا يجب أن تصلي من أجل الموتى؟ الحياة واحدة، لأنه كما يقول الرب في إنجيل لوقا: "ليس هو إله أموات بل إله أحياء لأن الجميع عنده أحياء" (لو 38:20). الموت ليس نهاية بل مرحلة في مصير الإنسان، وهذا المصير لا يتحجر عند لحظة الموت. إن المحبة التي تُعبِّر عنها صلاتنا لا يمكن أن تكون بلا جدوى".وتابع: "تستمر حياة كل إنسان في تلقي العواقب حتى الدينونة الأخيرة، ومصير الإنسان الأبدي والنهائي يتحدد ليس فقط بالوقت الزمني القصير الذي عاش فيه على هذه الأرض بل أيضًا بنتائج وثمار حياته، وعواقبها سواء كانت جيدة أو شريرة. أولئك الذين إستلموا بذرة بذرت كما في أرض خصبة، يمكنهم أن يؤثروا في مصير المنتقل بواسطة التضرع لله بخشوع لكي يبارك الشخص الذي غيَّر حياتهم، وأعطى لوجودهم معنى. بالإتجاه إلى الله في فعل المحبة الثابتة والإخلاص والإمتنان يدخلون هذا الملكوت الأبدي الذي يتجاوز محدودية الوقت، ويمكنهم أن يؤثروا في مصير وحالة المنتقلين".وأكمل: "إن صلاتنا هي فعل محبة وعرفان بالجميل، بقدر ما تكون حياتنا تكملة وإستمرارية لشيء قام به المنتقل. نحن لا نسأل الله بأن يكون غير عادل، ولا نتخيل أننا أكثر عطفًا وأكثر محبة منه، ولا نحن نسأله بأن يكون أكثر رحمة مما هو عليه بالفعل، بل نحن نُقدم دلائل جديدة لدينونة الله، ونحن نصلي أن تؤخذ هذه الدلائل في الحُسبان، وأن تحل بركات الله بوفرة على ذلك الشخص الذي عنى الكثير في حياتنا.واستطرد: "من المهم أن ندرك أننا نصلي ليس من أجل أن نُقنع الله بشيء بل لكي نشهد أن هذا الشخص لم يعش دون جدوى، بلا محبة وبلا إلهام الآخر بالحب، إذا كنا نرغب في الصلاة من أجل الراقدين، حياتنا يجب أن تدعم الصلاة. وحينئذ يمكننا أن نقف أمام الله ونقول: لقد زرع بذارًا صالحة، لقد كانت فيه بعض الفضائل المميزة التي ألهمتي لفعل الخير، وهذا الجزيئ من الخير لا يخصني بل يخصه، وبشكل ما هو مجده وإفتدائه.وأردف: "الكنيسة الأرثوذكسية لها رؤية راسخة جدًا حول الموت. صلوات خدمة الجناز، حتى لو كان هذا لإنسان خاطئ، تبدأ بكلمات التمجيد: "مبارك الرب إلهنا"، يجب أن ندرك أي وزن تحمله هذه الكلمات، لأنها تقال بالرغم من الموت، بالرغم من الفاجعة، بالرغم من المعاناة. صلوات خدمة الجناز تتبع طقس صلوات خدمة باكر، التي هي خدمة تمجيد وضياء، يقف النائحين حاملين شموعًا موقدة في أياديهم رمزًا للقيامة. الفكرة الأساسية للخدمة هي أننا حقًا نواجه الموت، لكن الموت لم يعد يُخيفنا، لأننا نراه من خلال قيامة المسيح.واختتم: "لهذا، في نفس الوقت، يعطي طقس الخدمة إحساسًا بغموض الموت، فهو يقدم كلا الوجهين: الموت لا يمكن أن يُقبل، أنه بشاعة رهيبة؛ وأننا خلقنا لكي نحيا. فالجسد مرتبط بالروح، كذلك أيضًا هو مرتبط بالرب يسوع المسيح ذاته بواسطة الأسرار المقدسة. نحن نشترك في جسده ودمه، وهكذا يتحد الجسد في حد ذاته مع العالم الروحي الذي به يتصل. والروح بدون جسد- حتى روح القديس التي تذهب إلى السماء مباشرة- لا تتمتع بعد بالنعيم المدعوة أن تتمتع به كل البشرية في نهاية الزمان عندما يُشرق مجد الله في الروح والجسد.تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الـ15 من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.