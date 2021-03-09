تفاصيل لقاء الحريري ولافروف في أبوظبي

التقى رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، ظهر اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف، ومبعوث الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.وتناول اللقاء، بحث مجمل الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة العربية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.وجاء لقاء الحريري ولافروف، على هامش زيارة الأخير إلى الإمارات ضمن جولة خليجية بدأها وزير الخارجية الروسي اليوم الثلاثاء، وتستمر عدة أيام يتوجه خلالها لزيارة المملكة العربية السعودية ودولة قطر.ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية، فمن المقرر أن يجتمع لافروف، في السعودية، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، كما سيلتقي خلال زيارته إلى قطر كل من؛ الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.