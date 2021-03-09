تعليم الغربية: الامتحان يسير بصورة جيدة داخل جميع المدارس

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحانات في الفترة المسائية اليوم الثلاثاء، بعدد من المدارس الرسمية والخاصة التابعة إدارة شرق طنطا التعليمية، للوقوف على أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب الصف الثاني الثانوي العام والفني بمدارس السادات الثانوية بنات، والجيل المسلم بنين، والجيل المسلم بنات، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.وشدد وكيل الوزارة، على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، وحل أى مشكلات في الدخول إلى المنصة الإلكترونية للامتحانات بالثانوى العام فى المهد.وأكد وكيل الوزارة، أن الامتحان يسير بصورة جيدة داخل جميع المدارس، وفقًا للتعليمات الواردة بشأن التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية والاحترازية.هذا ويؤدي الصف الثاني الثانوي العام امتحانات اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء للشعبة العلمية، وتختتم الامتحانات يوم الخميس القادم بامتحان التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.