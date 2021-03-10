قصة انتهاك زواج ميجان وهاري لقوانين المملكة المتحدة

كشفت ميجان ماركل أنها تزوجت الأمير هاري قبل ثلاثة أيام من حفل زفافهما في قلعة وندسور العام 2018 وأنهما تبادلا النذور أمام كبير أساقفة كاتدرائية كانتربري، خلال المقابلة التي أذيعت الأحد الماضي، واستمرت ساعتين مع أوبرا وينفري، حيث شاهد الحدث المتلفز 17 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لبيانات أولية، ما تسبب في حالة عارمة من الغضب نظرا لأن قوانين المملكة المتحدة تجعل هذا الأمر مستحيلًا.وأراد هاري وميجان أن يكون اتحادهما بينهما، ولكن يوجد بعض التناقض بسبب القوانين الإنجليزية الحالية، التي تسمح فقط للأزواج بالزواج داخل مكان للعبادة، وكذلك مطلوب شاهدين أيضًا لحضور أي زواج.كما أن الزوجين غير قادرين على الزواج من بعضهما البعض مرة أخرى، ما لم يكن هناك بعض الشك في صحة الزواج المبكر، كما تنص القواعد، وهذا يعني أنه إذا كانت مزاعم ميجان صحيحة، فإن الزواج الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة في كنيسة سانت جورج كان مجرد مشهد.ووفقا لموقع ذا ناشونال أن هذا يبدو مستحيلا، حيث غرد مكتب الكلية في المملكة المتحدة قبل أيام قليلة من حفل زفاف 2018 بأن المسجل قد وقع على رخصة زواج خاصة للأمير هاري وميجان ماركل ليتزوجا في كنيسة سانت جورج في وندسور".ويقول القس تيفير روبنسون: "لايمكن الزواج مرتين، فماذا كان الأمر قبل ثلاثة أيام؟ وإذا كان ماحدث زواجًا، فماذا بشأن اللعب في الصلاة والزواج المقدس"، مضيفا أن الأمريكيين أقل اهتماما بتفاصيل قانون الزواج من رجال الدين الإنجليز.وأقيم حفل الزفاف الملكي الرسمي لهاري وميجان في 19 مايو 2018، وحضره 18 مليون بريطاني التغطية، بينما تابعه 29 مليونا في الولايات المتحدة.وحضره عدد من الملوك البريطانيين والأجانب وكبار الشخصيات الدولية وضيوف من المشاهير، بمن فيهم وينفري وبريانكا شوبرا وإدريس إلبا.