32 % تراجعًا في واردات الوقود خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من الوقود سجلت 6.6 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 9.7 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.1 مليار دولار خلال عام بنسبة 32%.ولفت تقرير الإحصاء إلى أن واردات المنتجات البترولية سجلت أكبر تراجع إلى حدود 2.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 6.3 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 3.4 مليار دولار خلال عام، كما تراجعت واردات الفحم بأنواعه من 524.8 مليون دولار لـ183.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وفى المقابل ارتفعت واردات مصر من البترول الخام إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة 690.5 مليون دولار خلال عام.