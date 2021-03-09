وكيل «صحة الغربية» يكرم مديرى العلاج الطبيعي والأمراض المعدية

كرم الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتورة رشا المسلاوي مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة أماني الحبشي مدير إدارة الأمراض المعدية، لحصولهما علي دبلوم مكافحة العدوى دور فبراير 2021، في إطار دعمه للكوادر البشرية.وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تقف خلف الكوادر التى تقوم بالحصول على درجات علمية.