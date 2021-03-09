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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يكرم مديرى العلاج الطبيعي والأمراض المعدية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:46 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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كرم الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتورة رشا المسلاوي مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة أماني الحبشي مدير إدارة الأمراض المعدية، لحصولهما علي دبلوم مكافحة العدوى دور فبراير 2021، في إطار دعمه للكوادر البشرية.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تقف خلف الكوادر التى تقوم بالحصول على درجات علمية.

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