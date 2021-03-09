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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول»: منتدى غاز شرق المتوسط أصبح له ثقل عالمي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:29 م
منتدى غاز شرق المتوسط
منتدى غاز شرق المتوسط
سيد الابنودى
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته الافتتاحية بأعمال منتدى شرق المتوسط، إن المنتدى يمثل أداة دافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة وأن العامين الآخرين شهدا مجهودات حثيثة لدفع العمل به رغم جائحة كورونا، حيث تم دعم التعاون والتكامل لتحقيق النجاح الذي توج بتوقيع ميثاق إنشاؤه منظمة حكومية مقرها القاهرة.

وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في صناعة الغاز الطبيعي، بما يدعم أهداف المنتدى، مشيرًا إلى أهمية العمل على تنويع مزيج الطاقة في ظل الدعوة العالمية التي تطالب بطاقة نظيفة وأن يكون الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة ووقود وسيط لتحقيق أهداف هذه الدعوات.

وأوضح أن المنتدى يهدف إلى العمل على تحقيق الفائدة المرجوة لكل دول المنتدى لتحقيق سوق مستدام للغاز وتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي، وأن المنتدى نجح في جذب الاهتمام وهو ما انعكس بشدة على رغبة عدد من دول العالم في الانضمام للمنتدى سواء كأعضاء أو مراقبين، مؤكدًا أن التكامل والتعاون ضرورة مهمة للمساهمة في تحقيق اقتصاد قوي ومستقبل زاهر لدول المنتدى.

وعلى جانب آخر، أبدى وزراء قبرص واليونان والأردن وفلسطين وإيطاليا على أهمية المنتدى وأصبح له ثقل عالمي، وأكدوا أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الوقود النظيف فى المستقبل، وأن هذا المنتدى يعد أداة مهمة للتعاون والتكامل المشترك بين دول أعضاء المنتدى لاكتشاف مزيد من احتياطيات الغاز بالمنطقة والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بالعديد من المجالات.

وأوضحوا أن ميثاق المنتدي الذى تم تفعيله يسمح بالتنسيق الأفضل بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد دول المنتدى، وأكدوا أنه يسهم فى تواصل الحوار بين منتجي ومستهلكي الغاز في منطقة شرق المتوسط ويسهم في تحقيق الرؤية وتبادل الأفكار والتوصل إلى قرارات لصالح شعوب دول المنتدى.

وأعرب وزراء المنتدى عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم أعمال المنتدى والنجاح فى تحقيق أهدافه.

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