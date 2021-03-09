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محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:16 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية تحسين كل الخدمات للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي من حملات للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين في كل المراكز والمدن والقرى.

وأكد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقًا للإمكانات المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030.  

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود وسرعة إنهاء أعمال تطوير رفع كفاءة الشوارع وتسوية وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية التي تم الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية لها سواء مياه وصرف وكهرباء واتصالات، فضلًا عن إزالة أي تراكمات فوق الطبقة الأسفلتية وكشط المطبات بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة، مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين، سواء من سائقي السيارات أو المشاة ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له وتحقيق رضائهم.  

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لحي غرب برئاسة محمد بشير، رئيس الحي، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع كفاءة بعض الشوارع بالحي وتسويتها وتمهيدها نتيجة تغيير خطوط الصرف الصحي لها في إطار خطه تطوير المناطق العشوائية ومناطق غرب البلد، حيث تمت تسوية شوارع البركاوي والمجاهدين ودرب الزهري وشارع المراغي بالجليدرات واللوادر التابعة للحملة الميكانيكية التابعة للحي لتسهيل حركه المواطنين والسيارات، مؤكدًا استكمال أعمال التطوير رفع كفاءة الشوارع بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة بدائرة الحي علي مدار اليوم بثلاث ورديات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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