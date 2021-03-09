أمن الإسماعيلية ينجح في ضبط قاتل زوجته

تمكنت وحدة مباحث أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية من القبض على المتهم بقتل زوجته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد ورود بلاغ بوفاة سيدة في أواخر العشرينيات من العمر على يد زوجها بمنطقة "أبوجريش" التابعة لدائرة مركز أبوصوير.وكشفت التحريات الأولية للمباحث الجنائية عن أن المتهم ويدعى "رامي.م" في الثلاثينيات من العمر اعتدى على زوجته بالضرب بسبب خلاف بينهم إلى أن توفيت.وبحسب المصادر وجيران المجني عليها، فإن المتهم استخدم يدًا خشبية لتعنيف زوجته وبعد مشادة بينهما اعتدى عليها بالضرب حتى الوفاة.وقال أحد الجيران: "سمعنا صوت ضرب وزعيق لكننا تعودنا منهم على ذلك منذ اليوم الأول لوجودهم في المكان فهم دائمي الشجار يوميًا".وبحسب شهود العيان فإن المجني عليها تعمل في "الشحاذة"، وتخرج يوميًا وتعود مع آخر النهار، مؤكدين أنهم ليسوا من أهل منطقة "أبوجريش" أو العائلة.