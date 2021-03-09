ما هي تقنية الاختبار المنزلي للكشف عن كورونا؟

ـ ألمانيا وأمريكا يطرحان أول جهاز للكشف المنزلي

ـ كيف تعمل تقنية الجهاز؟

جهود ضخمة قامت بها العلماء في كل أنحاء العالم، بحثًا عن وسيلة أسرع لتشخيص مرضى كورونا بسرعة تتيح التعامل مع وضعهم الصحي بصورة أسرع مما يسهل توفير العلاج لهم قبل تفاقم حالتهم، فوفرت الحكومات تقنية الاختبار المنزلي للكشف عن كورونا بدون وصفة طبية والتي اعتمدتها مصر منذ ساعات قليلة، بعد ثبوت نجاحها في العالم الذي بدأ الاعتماد عليها أواخر العام الماضي.وتستعرض "الدستور" في السطور التالية القصة الكاملة لتقنية الاختبار المنزلي للكشف عن كورونا.منذ تسجيل الحالات الأولى المصابة بفيروس كورونا في العالم في نهاية 2019 في مدينة ووهان الصينية وانتشاره في باقي دول العالم مع بداية 2020 وتزايد الأعداد بصورة كبيرة أرهقت المؤسسات الطبية في كل العالم، كان هناك شروط لإجراء مسحة طبية تثبت إصابة المواطنين بفيروس كورونا، منها ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس، فأجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في نوفمبر الماضي أول جهاز منزلي للفحص الذاتي، والذي صنعته شركة (لوسيرا هيلث) وهو عبارة عن فحص جزئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لكورونا.ـ بدأت رحلة بحث العلماء عن طريقة سهلة لكشف المصابين بفيروس كورونا منذ مارس الماضي، فبحثت شركة التكنولوجيا والصناعات الهندسية الألمانية "بوش" أنها تعمل على تطوير جهاز جديد يستطيع الكشف عن فيروس كورونا خلال أقل من ساعتين ونصف الساعة، مشيرة أن الجهاز يعمل بصورة آلية تماما، وهو مصمم للاستخدام في المستشفيات وعيادات الأطباء وغيرها من المنشآت الصحية، وحققت تجربة الجهاز دقة بنسبة تزيد على 95 بالمائة، وطرحنه ألمانيا في إبريل الماضي بعد موافقة الأجهزة المعنية عليه.وفي ديسمبر الماضي اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية، أول فحص منزلي سريع لكورونا والذي يباع بدون وصفة طبية وتظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة، بعد أن طوّرته شركة إليومي ومقرّها كاليفورنيا، وطرحت الشركة ثلاثة ملايين وحدة منه في يناير 2021، وملايين أخرى في الأشهر اللاحقة.تعتمد تقنية جهاز الكشف المنزلي لكورونا على الاختبار على رصد الأجسام المضادة، بمعنى أنه يعمل عن طريق الكشف عن جزيء سطحي لفيروس كورونا، على عكس فحص "بي سي آر" الأكثر شيوعًا والذي يبحث عن المادة الوراثية للفيروس، وتشبه التكنولوجيا المستخدمة في هذا الفحص المنزلي تلك المستخدمة في اختبارات كشف الحمل المنزلية، ولا يتضمن الاختبار المنزلي إدخال أداة التحليل بعمق في الأنف وبالتالي فهو أكثر راحة في الاستخدام الذاتي.وقالت وكالة الغذاء والدواء أنّ الفحص المنزلي حدّد بشكل صحيح 96 بالمئة من العيّنات الإيجابية و100 بالمئة من العيّنات السلبية لدى الأفراد الذين يعانون أعراض الإصابة بكورونا، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون أية أعراض، حدّد الاختبار بشكل صحيح 91 بالمئة من العيّنات الإيجابية و96 بالمئة من العيّنات السلبية.ويتّصل الاختبار المنزلي بتطبيق على الهواتف الذكية للمستخدم لتفسير النتائج، ويستغرق صدور النتيجة أقلّ من 20 دقيقة وتظهر عبر التطبيق، وطوّرت الشركة الاختبار بتمويل حكوميّ قدره 30 مليون دولار من المعاهد الوطنية للصحة.ويحتوي الجهاز المنزلي على جهاز يستطيع أن يترجم المسحة ويرسلها لتطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول مباشرة إذا كانت سلبية أو إيجابية.