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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 241 منشأة عمالية خلال فبراير في الأقصر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:26 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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قال عبده هاشم، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي، في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة، بالتفتيش على 241 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 36 محضرًا، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل بشأن عمل المرأة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 234 منشأة، وإعادة التفتيش على 112 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 32 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ56 منشآت أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم انتهاء التدريب من دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والحياكة لـ20 متدربة، صباحية ومسائية، وجاري البدء في دورة أخري لمدة شهر على نفس المهنة لـ10 متدربات، بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تلقت المديرية 22 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوى منها وديًا، وإحالة شكوتان منها لجهات أخرى للاختصاص، و17 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 227 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.

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