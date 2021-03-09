دفن جثث أسرة توفت في حريق مخزن أخشاب بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الثلاثاء التصريح بدفن جثث أسرة مكونة من طفلتين والأم لقيت مصرعها في حريق مخزن أخشاب، كما استعلمت عن الحالة الصحية للأب وطفل آخر أصيبا بالاختناق أثناء نومهما.وتبين من التحريات اندلاع حريق داخل مخزن أخشاب أسفل عقار سكني مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق ونقل المتوفين إلى المستشفى، وتم القبض على صاحب المخزن.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمخزن أخشاب في حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمت السيطرة عليه ومنه امتداه للمباني المجاورة.