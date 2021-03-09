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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 323 شابًا بالأقصر خلال فبراير

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:01 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 323 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 4 من ذوي الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 946 شابًا، منهم 12 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 181 شهادة قياس مستوى المهارة، و181 رخصة مزاولة الحرفة منهم 2 شهادة لذوى القدرات، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا منها 6 منح زواج بـ18 ألف جنيه، و8 منح مواليد بـ17 ألف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ128 عاملًا وعاملة.

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