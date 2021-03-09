الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد ظهورها وطلب الدعاء بالشفاء





وظهرت فيفي في الفيديو بحالة جيدة للغاية بعد فيديوهات سابقة ظهرت فيها متعبة وظهر المرض على وجهها الذي بدأ يتحسن كثيرا وهو ما عقب عليه المتابعين بالفيديو الجديد مما يؤكد على تفاعلها مع العلاج وأنها ستعود لجمهورها خلال الفترة القادمة. تابع الجمهور الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد ظهورها وطلب الدعاء بالشفاءعبر تطبيق إنستجرام، قالت فيه كلماتها المعهودة، مساء الجمال عليكم جميعًا من مصر أم الدنيا.. وحشتوني جدًا جدا.. انا عملت الفيديو ده عشان أنا تعبانة وعلشان اطمنكم على صحتي، أنا عايزاكم تدعوا لي جدا إن ربنا يشفيني وأرجع لكم قريب جدا إن شاء الله".وظهرت فيفي في الفيديو بحالة جيدة للغاية بعد فيديوهات سابقة ظهرت فيها متعبة وظهر المرض على وجهها الذي بدأ يتحسن كثيرا وهو ما عقب عليه المتابعين بالفيديو الجديد مما يؤكد على تفاعلها مع العلاج وأنها ستعود لجمهورها خلال الفترة القادمة.

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية وكانت انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية لفيفي عبده، ومنها أخبار أشارت إلى دخولها الرعاية المركزة في أحد المستشفيات وهو ما نفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبرت عن سعادتها بالدعاء من قبل جمهورها في الكثير من منشورات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد شائعات المرض الشديد مؤخرا.



وكانت فيفي تعاقدت قبل فترة على مسلسل جديد مع المنتج محمد حفظي ولكن تم تأجيل العمل الجديد خلال هذه الفترة وتحاول العودة لجمهورها من جديد والمشاركة بعمل فني جديد تعود به للشاشات من جديد. وكانت انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية لفيفي عبده، ومنها أخبار أشارت إلى دخولها الرعاية المركزة في أحد المستشفيات وهو ما نفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبرت عن سعادتها بالدعاء من قبل جمهورها في الكثير من منشورات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد شائعات المرض الشديد مؤخرا.وكانت فيفي تعاقدت قبل فترة على مسلسل جديد مع المنتج محمد حفظي ولكن تم تأجيل العمل الجديد خلال هذه الفترة وتحاول العودة لجمهورها من جديد والمشاركة بعمل فني جديد تعود به للشاشات من جديد.

نكشف خلال هذا التقرير تفاصيل الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد ظهورها وطلب الدعاء بالشفاء عبر حسابها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتفاعل الجمهور معها بشدة من خلال التعليقات بعد انتشار أخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور حالتها الصحية.