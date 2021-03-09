إزالة حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على أملاك الدولة بالعدوة

إزالة حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على أملاك الدولة بالعدوة
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:51 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، شمال محافظة المنيا، حالة تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض أملاك دولة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية.
وقال اللواء محمد محمود عزت رئيس مركز ومدينة العدوة: إن إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية قامت بعمل حملة نجحت خلالها في إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض أملاك دولة بقرية عطف حيد بالظهير الصحراوي الغربي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية حفاظًا علي أملاك الدولة وحق الشعب.
وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي بكل حزم للمخالفين لأحكام قانون البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال اللواء محمد محمود عزت رئيس مركز ومدينة العدوة: إن إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية قامت بعمل حملة نجحت خلالها في إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض أملاك دولة بقرية عطف حيد بالظهير الصحراوي الغربي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية حفاظًا علي أملاك الدولة وحق الشعب.
وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي بكل حزم للمخالفين لأحكام قانون البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.