أفضل وجبة إفطار لطلاب المدارس (انفوجراف)

حددت وزارة الصحة والسكان، في انفوجراف عن أفضل وجبة إفطار صحية خلال فترة الدراسة، مشيرة إلى ضرورة أن يتناول الطفل إفطارا خفيفا ومتوازنا يقلل من الشعور بالإرهاق، ويمد المخ بالطاقة اللازمة.وأوضحت أن وجبات الإفطار يجب أن تشمل؛ طبق من البليلة أو سندوتش جبن او فول مع ثمرة فاكهة.وكشفت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة توعوية خلال الفترة المقبلة تستهدف الأسر المصرية لتعريفهم بالعناصر الغذائية المختلفة التي يجب أن تتضمنها الوجبة الغذائية لأطفالهم، وطرق الوقاية من أمراض سوء التغذية.وأوضحت أن الوزارة بصدد تطبيق استراتيجية لتحسين التغذية لدى طلاب المدارس، بالتعاون مع "اليونيسف" لوضع النموذج الأمثل للوجبة المدرسية وفقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بسلامة الغذاء، والذي سيتم تطبيقه بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية.وأكدت الوزارة على أهمية الاستفادة من نتائج المبادرات التي نفذتها وزارة الصحة والسكان في مجال الصحة العامة ومنها مبادرة "السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس" لوضع معايير الوجبة الغذائية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالتغذية الصحية لطلاب المدارس لحمايتهم من الأمراض المختلفة الناتجة عن سوء التغذية.