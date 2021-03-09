ارتفاع ضحايا حريق مخزن أخشاب بحدائق القبة لـ 3 متوفين

ارتفاع ضحايا حريق مخزن أخشاب بحدائق القبة لـ 3 متوفين
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:33 م
هدير مصطفيطباعة
لقيت سيدة وابنتها مصرعهما وأصيب الأب وطفل آخر نتيجة للاختناق إثر حريق اندلع داخل مخزن أخشاب أسفل عقار سكنى مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة، وتوفيت الطفلة الثانية بعدها متأثرة باصابتها.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الاهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل كميات من الاخشاب ونتج عنه أدخنة كثيفة أدت الى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين وإصابة والدهم وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار وتمت السيطرة عليه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الاهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل كميات من الاخشاب ونتج عنه أدخنة كثيفة أدت الى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين وإصابة والدهم وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار وتمت السيطرة عليه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.