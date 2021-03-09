ارتفاع ضحايا حريق مخزن أخشاب بحدائق القبة لـ 3 متوفين

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما وأصيب الأب وطفل آخر نتيجة للاختناق إثر حريق اندلع داخل مخزن أخشاب أسفل عقار سكنى مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة، وتوفيت الطفلة الثانية بعدها متأثرة باصابتها.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الاهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل كميات من الاخشاب ونتج عنه أدخنة كثيفة أدت الى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين وإصابة والدهم وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار وتمت السيطرة عليه.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.