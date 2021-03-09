«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصة لتنفيذ شبكة مياه ومحطة صرف ببني سويف الجديدة

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ محطات وشبكات المياه والصرف الصحي ذات الفئة الرابعة، لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية وخطي الطرد قطر 500 مم و600 مم، لرافع مشروع «ابني بيتك 1» وتنفيذ خط الطر بقطر 400 مم بمدينة بني سويف الجديدة إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأوضح اتحاد المقاولين أن تفاصيل المناقصة تتضمن على الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 40 ألف جنيه، ويستكمل نسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي بينما ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الاثنين الموافق 29 مارس الجاري بمقر الجهاز وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 5 إبريل المقبل، وفئة التصنيف الفئة الرابعة، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق.