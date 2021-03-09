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مصر

«القوى العاملة» تحصل 885 ألف جنيه مستحقات مصرى بالسعودية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:05 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية المستحقات المالية المتأخرة للعامل المصري "السيد.ع.ع"، والذي كان يعمل بإحدى الشركات المحدودة بالرياض وبلغت إجماليها 211 ألفًا و668 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازى 884 ألفًا و772 جنيها مصريًا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور مستحقات لدى إحدى الشركات المحدودة بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال، إن الوزير تلقي تقريرًا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلي أنه لتعذر التسوية الودية مع إدارة الشركة تم السير في قضية عمالية للعامل ضد الشركة وتم الحكم فيها لصالحه وتم الحصول على مستحقاته كاملة، بعدها تقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج نهائي نظرًا لانتهاء إقامته، وتمت مخاطبة مكتب العمل لإصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل، وجار المتابعة لحين الحصول على تأشيرة خروج والعودة إلى أرض الوطن.

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