استرداد 641 فدانًا ضمن أراضى أملاك الدولة بوادى النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بسحب قطعة أرض وحجز إداري لها ومساحتها ٧٠١٤ فدانًا بمنطقة الطريق الدولي لعدم الجدية.كما تم استرداد قطعة أرض بمساحة ٦٤١ فدانًا و٩ قراريط واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ووضع لافتات أرض مستردة أملاك دولة علمًا بأنه سيتم استرداد باقي القطع بشكل دوري من الغير الجادين.