يوسف الشريف ينشر صورة من كواليس «كوفيد-25»

شارك الفنان يوسف الشريف جمهوره بصورة من كواليس مسلسله الجديد "كوفيد-25" علي حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".وعلق "الشريف" على الصورة قائلًا: "مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال واحد من الناس اللي ليهم فضل عليا وواحد من أهم المخرجين في الوطن العربي".ويشارك يوسف الشريف في الماراثون الرمضاني 2021 من خلال مسلسل يحمل اسم "كوفيد-25"، ويشاركه في البطولة كل من أحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.