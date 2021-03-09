«بيتكوين مزيف».. حلم الثراء السريع والسقوط في شباك «الكيانات الوهمية»

عمليات نصب محكمة يقع ضحيتها آلاف المواطنين، الذين يبحثون دومًا عن الثراء السريع، وكانت الوسيلة الأسهل لهم خلال الفترة الماضية، هي استثمار نقودهم في العملات الإلكترونية، بعد أن شاهدوا الأرباح الكبيرة التي حصل عليها العديد من المستثمرين حين ارتفع سعر عملة "البيتكوين".وفي الوقت الذي انتشرت فيه عملة "البيتكوين"، وأصبحت محل اهتمام العديد، ظهرت مجموعة من الكيانات الوهمية تدعي تجارتها في "البيتكوين"، بهدف اصطياد الأشخاص الراغبين في الاستثمار بالعملة الإلكترونية، وأجبرتهم على دفع مبلغ مالي كبير مقابل الحصول على مكسب مضاعف، حتى اكتشفوا في النهاية حقيقة الأمر، وتورطهم في تمويل عمليات نصب أخرى.القصة بدأت داخل محافظة الغربية، وبالأخص في مدينة المحلة الكبرى، حين أعلنت شركة جديدة عن فتح باب التقديمات للاستثمار في العملات الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى مجالهم المتخصص في التسويق الشبكي، فقد اعتمدت ادعاءاتهم على استثمار العملة في عمليات التسويق.تواصلنا مع إحدى الضحايا الذين وقعوا في فخ تلك الشركة الوهمية، والتي اختفت تمامًا بعد الحصول على أكبر قدر من الأموال بالنصب، وكان محمد غالي، الشاب العشريني، من ضمن الأشخاص الذين رغبوا في استثمار أموالهم في عملة "البيتكوين"، كونه شابًا صغيرًا يريد أن يبدأ حياته برأس مال كبير، يستطيع من خلاله تأسيس المشروع الذي طالما حلم بتنفيذه."قرأت الإعلان على الفيسبوك، وكان مقر الشركة يقرب من منزلي"، قال "غالي" إنه بمجرد رؤيته للإعلان سرعان ما توجه إلى المقر الشركة ليستعلم عن تفاصيل الاستثمار، الذي أقتنع به للغاية بعد قصص النجاحات التي قرأ عنها من خلال التجارة في عملة البيتكوين.أضاف: "جلست مع الشخص الذي أبلغني عن تفاصيل الاستثمار في العملة، وطلب مني في البداية دفع 500 جنيه كاستمارة تقديم، وبالفعل وافقت للدخول إلى المرحلة التالية، ليخبرني بعد ذلك أن الشركة تستطيع شراء عملات البيتكوين بأسعار أقل من السعر المتعارف عنه"."لما حس إني مقتنعتش بكلامه، فرجني على كذا فيديو لأشخاص استفادوا من الموضوع"، حاول الشخص المذكور إقناع "غالي" بكل الطرق الممكنة، وكانت تلك هي الطريقة المتبعة مع جميع الضحايا الذين توافدوا على المكان، ثم طلب منه دفع مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، ليستردهم بعد شهرين ثلاثة أضعاف المبلغ.عاد الشاب إلى منزله ليفكر في الأمر قليلًا، ثم عاد إلى الشركة مرة أخرى بحوزته المبلغ المطلوب، وقبل أن يدفعه طلب إمضاء عقد يضمن حقه في استرداد المبلغ، وبالفعل احتفظ بنسخة من العقد، الذي اكتشف في نهاية المطاف أنه لا يضمن حقه، فالشركة وهمية وأصحابها قد انتحلوا صفات مزيفة للتلاعب بأموال المواطنين.بعد مرور أسبوع من دفع المبلغ، جاء اتصال هاتفي للشاب من أحد العاملين بالشركة يطالبه بالحضور على الفور، وحين ذهب إليهم عرضوا عليه حيلة جديدة من حيل التسويق الشبكي، وأقنعوه أن يجذب العديد من العملاء للاستثمار في البيتكوين: "كل ما هتجيب عميل هيدخل حسابك بيتكوين زيادة".وبالفعل استطاعوا استدراج الشاب ليساعدهم في عمليات النصب، لكن دون دراية منه حول حقيقة الأمر، وحين اختفت الشركة من الواجهة، طالبه العملاء الذي أحضرهم للاستثمار في البيتكوين باسترداد ما دفعوه، وعبر عن ذلك قائلًا: "كنت أنا اللي في وش المدفع، وحاولت أوصل للنصابين دول معرفتش".لم يكن "غالي" هو الضحية الوحيدة للكيانات الوهمية التي اصطادت ضحاياها، بادعاء الاستثمار في عملة البيتكوين، فالمحامي خالد البرديني قد استقبل بالفعل 86 ضحية داخل مكتبه، قد نصب عليهم في مبلغ مالي قدره من 40 مليون جنيه، وقدم حينها محضر في نيابة الأموال العامة برقم 205 لمكتب النائب العام، واتضح من خلال التحقيق أن الشخص المتورط له سوابق عدة في النصب بدايتها كانت في محافظات الصعيد، ووصل عدد ضحاياه إلى أكثر خمسة آلاف شخص.ومن جهته، أوضح هشام بدوي، الخبير الاقتصادي، أن عملة البيتكوين عبارة عن شفرة ليست متواجدة سوى في الأجهزة الإلكترونية، وتحمل كود سري يصعب اختراقه، فالحصول على العملة يكون من خلال وسائل محددة، وسعره يختلف بشكل جذري من يوم لآخر.استكمل: "المواقع الكبيرة تبيع أغراضها باستخدام عملة البيتكوين، ما يسبب كوارث عدة، بسبب اعتراض البنوك على استخدام هذه الخاصية، نظرًا للواقعة التي حدثت فى عام 2018، حين تم إجراء تحويلات من المهارجين لذويهم بـ700 مليار، وحين تُحصِّل البنوك نسبة على هذا الرقم، فيكون ربح".