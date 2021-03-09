تطعيم 86 شخصًا بلقاح كورونا فى دمياط

قال الدكتور كمال سلامة مدير مركز القلب والجهاز الهضمي بمدينة دمياط المخصص لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، إنه تم تطعيم ٨٦ مواطنًا حتى اليوم الثلاثاء، مؤكدًا جاهزية المكانين المخصصين لحفظ وتلقى الطعوم وكذا غرف المتابعة.وأضاف "سلامة" أنه يتم تطعيم المواطنين ممن سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وتم التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال التليفونى أو إرسال رسائل نصية.