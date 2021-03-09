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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحاصصة وأموال النفط.. أبرز تصريحات رئيس وزراء ليبيا أمام البرلمان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:44 م
عبد الحميد الدبيبه
عبد الحميد الدبيبه
عبير سليم
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ألقى قبل قليل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديد، عبدالحميد الدبيبة، كلمة له أمام مجلس النواب المجتمع في مدينة سرت، أوضح في رده على استفسارات النواب أمس بشأن تشكيلة حكومته، التي رآها بعض النواب أنها موسعة بالنسبة للمدة الزمنية المقررة للحكومة، والتي تنتهي في نهاية ديسمبر المقبل بإجراء الانتخابات العامة.

وجاء أبرز نقاط في كلمة الدبيبة في 16 نقطة وهى:

1- اجتماع النواب تاريخي في هذا الوقت الصعب لإنقاذ ليبيا.

2- واجهت معوقات لتشكيل الحكومة.. وليبيا تحتاج لأي معول للبناء.

3- لست مرتاحًا لتشكيل حكومة من 26 وزيرًا.

4- المحاصصة فرضت نفسها على تشكيل الحكومة.

5- 15% نسبة تمثيل المرأة في الحكومة.

6- استبعدت الأشخاص الممثلين في الحكومات السابقة منذ 2011.

7- لم أختر سوى وزير واحد في تشكيلة الحكومة.

8- اشترطنا أن أي وزير لا يستطيع التنقل في كامل ليبيا غير مناسب.

9- والوزراء المرشحون سيخدمون كامل مؤسسات الدولة السيادية.

10- الأطراف المتصارعة سعت وراء وزارة الدفاع.

11- لست جهويًا وبعد حصولي على الثقة سأتوجه لبنغازي.

12- وزراء الحكومة سيقدمون إقرار بالذمة المالية.

13- الاقتصاد الليبي صفر والأعمال متوقفة وأموال النفط تتبخر في الهواء.

14 إجراء الانتخابات في موعدها هدفنا السامي.

15- نحن في حالة حرب.. ووقف إطلاق النار لا يعني انتهاءها.. ولكن لن أسمح بعودتها مرة أخرى.

16- المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهر الليبيين، ولا بد من تحرر البلاد منهم.

ويستأنف مجلس النواب الليبي الذي التأم أمس الأول بعد حوالى خمسة أعوام، في سرت مناقشات منح الثقة لحكومة الدبيبة، بحضور 132 نائبًا غير هيئة رئاسة البرلمان.

وفي كلمته أمس دعا رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح خلال افتتاح جلسة البرلمان إلى تجاوز الكثير من العقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل، وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021، مضيفًا أن الشعب الليبي يتطلّع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة.

وأضاف: "اليوم نطوي صفحة الانقسامات الليبي ولا إقصاء ولا تهميش في المرحلة المقبلة".

وتابع: "نتطلّع لتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر".

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