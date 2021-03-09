البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

دفعت المبيعات المكثفة لبعض المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والأفراد المصريين، اسهم ومؤشرات البورصة لهبوط حاد لدى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء - منتصف تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات وبنحو جماعى وسط عمليات بيع هيستيري للأفراد.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.361 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13835 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4324 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2219 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة.