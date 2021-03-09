محافظ الوادى الجديد: ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة فى تاريخ الأمة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرهم، في ذكرى "يوم الشهيد والمحارب القديم"، الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال فداء لأرض الوطن في 9 مارس 1969، معربًا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في سبيل الحفاظ على الوطن.أكد "الزملّوط" أن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفانًا وتقديرًا لما قدمه الشهداء فداءً للشعب المصري العظيم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وقواتنا المسلحة درعًا وسيفًا من كل سوء.