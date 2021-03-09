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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:21 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 418 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و53 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 167888 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10611 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1591056 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 11012 حالة.

كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 264 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 313 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 156612 حالة.

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