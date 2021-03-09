قطر تسجل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 418 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و53 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 167888 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10611 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1591056 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 11012 حالة.كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 264 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 313 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 156612 حالة.