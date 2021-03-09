مقترح بـ«الشيوخ» لتبرع نوابه لصالح «صندوق تكريم الشهداء»

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضم مجلس الشيوخ للبند 8 بالمادة 9 بالقانون رقــم 16 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم والذي يستهدف ما يخصصه مجلس النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية، كأحد بنود موارد صندوق أسر الشهداء على أن يضم مجلس الشيوخ أيضا.وقال توفيق، إن المقترح يأتي في ضوء الاحتفاء بذكرى يوم الشهيد، واستنادًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.وأضاف، القانون رقم 16 لسنة 2018، جاء ليحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، ويكون عونًا لهم على مجابهة صعاب المستقبل.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس النواب بفصله التشريعي الأول أقر القانون رقم (16) لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، متضمنا بنص المادة 9 بالبند الثامن ما يخصصه مجلس النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية، ولم يكن مجلس الشيوخ قد أنشأ في حينها، متابعا: "مع عودة مجلس الشيوخ وانطلاق أعماله، ومن باب المساواة نقترح أن يضم مجلس الشيوخ لمجلس النواب فيما يخصص كل منهم من تبرعات النواب من مكافآت العضوية لدعم موارد الصندوق".وأضاف، مجلس النواب بفصله التشريعي الثاني أجرى تعديلات جديدة لزيادة الموارد أيضا ولكنها لم تشمل مجلس الشيوخ، ومن باب تكامل غرفتي البرلمان في دعم صندوق أسر الشهداء وتلبية احتياجاتهم لابد أن يتاح لمجلس الشيوخ أيضا المشاركة في هذا العمل العظيم والمقدر في دعم صندوق أسر الشهداء، خاصة أن مجلس النواب ترجم هذه الخطوة على أرض الواقع في جلسته العامة التى عقدت يوم 16 فبراير 2021 وأقر تبرع نوابه بنصف المكافأة الشهرية لصالح الصندوق.يذكر أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة الفترة الماضية، على أن يتبرع أعضاءه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك بعد اقتراح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية وإعلان ممثلي الهيئات البرلمانية تأييدهم للمقترح.