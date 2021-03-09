موسكو: عودة 58 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن 58 لاجئا منهم 18 إمرأة و30 طفلا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وذكر المركز الروسي، التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لم تُسجل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأضاف البيان أن 643 نازحا عادوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.. مشيرا إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 13 عبوة ناسفة، منها اثنتان يدوية الصنع.