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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح برلماني لضم «فاقدي العين الواحدة» لبطاقة الخدمات المتكاملة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:54 م
بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجهت إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لضم حالات فاقدي العين الواحدة، ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة.

وقالت متى في مقترحها: "القانون رقم 10 لسنة 2018 ينظم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون والتي صُدرت منذ عامين، لم تنص صراحة على اعتبار فاقدي العين الواحدة من ذوي الإعاقة بل تعتبرهم مجرد مرضى، وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتضمنها القانون ولا يستفادون بها، على الرغم أن عددهم يتجاوز المليون".

وأكملت عضو مجلس النواب، أن القانون أوضح أنه يُعد الشخص ذو إعاقة بصرية متى نقصت بشدة قدرته على الرؤية، وتندرج من حالات فقد البصر الكلي إلى فقد البصر الجزئي والتي لايمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو باستخدام النظارات الطبية، وبالتالي يجب اعتبار فاقدي العين الواحدة سواء لإصابة أو بمرض مزمن بمثابة (معاقين) وليس (مرضى).

ولفتت إلى أن "هؤلاء الأشخاص من فاقدي العين الواحدة يعانون أشد المعاناة ومحرومون من الخدمات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، مثل الرعاية الصحية والتأهيلية، الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية، الحصول على خصومات في وسائل النقل والمواصلات، وما توفره من حماية اجتماعية لذوي الإحتياجات الخاصة كالدعم النقدي والإسكان الاجتماعي".

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