ضبط 9.5 طن سماد عضوى مجهول المصدر بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كل المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.وفى ذات السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى بحمله مكبرة بنطاق مركز الدلنجات أسفرت عن:- ضبط 5 أطنان سماد عضوي مجهول المصدر، و4 أطنان ونصف الأطنان سماد عضوي مدعم تجميع بغرض البيع في السوق السوداء، و١٢ عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية تقدر بحوالي ١٠ كليو.كما تم تحرير 10 محاضر ما بين عدم حمل شهادات صحية واشتراطات صحية، وتحرير عدد 4 محاضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلي بعدد 4 صيدليات.كما قامت الحملة بالمرور على المنشآت الحكومية والصحية لمتابعة الانضباط الإداري تمت إحالة 56 من العاملين بمستشفى الدلنجات المركزي والمركز الطبي والإدارة الصحية للتحقيق لترك العمل والغياب دون سند قانوني، وتمت إزالة 5 تاندة صاج إشغال طريق بعدد 5 كافيهات وضبط عدد 20 شيشة وتحرير 10 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة.