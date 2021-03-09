الهند تفتتح جسر جديد يربط بين بلاده وبنجلاديش

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء جسر جديد باسم (ميتري سيتو) يربط بين بلاده وبنجلاديش.وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، أن الجسر يبلغ طوله 9ر1 كيلو متر ويمر فوق نهر "فيني" الذي يجري من ولاية "تريبورا" الهندية إلى جنوب شرق بنجلادش.من جهتها.. أعربت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة عن سعادتها بالمشروع، واصفة إياه باللحظة التاريخية وأنه يمثل بداية عصر جديد بجنوب آسيا، وذلك خلال مقطع فيديو أُذيع خلال حدث الافتتاح الإلكتروني.وعلى صعيد متصل، افتتح رئيس الوزراء الهندي خلال الحدث عددًا من مشروعات البنية التحتية بالولاية ووضع حجر الأساس لعدد آخر من المشروعات.