تعليم الغربية يتابع سير امتحانات النقل بمدارس طنطا (صور)

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير الامتحانات في عدد من المدارس الرسمية والخاصة التابعة إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تفقد سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب الصف الثاني الثانوي العام والفني، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.وتفقد وكيل الوزارة بمتابعة لجان الامتحانات بمدارس السادات الثانوية بنات، والجيل المسلم بنون، والجيل المسلم بنات، وشدد على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى سير امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي بشكل جيد، وعدم وجود مشكلات في الدخول إلى المنصة الالكترونية للامتحان، وطمأن جميع الطلاب إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات التي لم تستطع دخول الامتحان، وفقا لمحاضر عدم التمكن التي تم تسجيلها.من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة أن الامتحان يسير بصورة جيدة داخل جميع المدارس، وفقًا للتعليمات الواردة بشأن التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية والاحترازية.هذا ويؤدي الصف الثاني الثانوي العام امتحانات اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء للشعبة العلمية، وتختتم الامتحانات يوم الخميس القادم بامتحان التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.