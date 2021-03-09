باتريك اتشي رئيسًا لوزراء كوت ديفوار بالإنابة

أجرى الرئيس الإيفواري الحسن واتارا تعديلًا وزاريًا، وأسند بصفة مؤقته رئاسة الحكومة لـ باتريك أتشي الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بينما أعطى حقيبة الدفاع مؤقتًا لتيني براهيما واتارا، الشقيق الأصغر للرئيس ووزير شئون الرئاسة.وبحسب الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء، أجرى الرئيس واتارا هذا التعديل بسبب تدهور الحالة الصحية المفاجئة لرئيس الحكومة حامد باكايوكو الذي تم نقله إلى ألمانيا.وشغل باتريك أتشى منصبه كأمين عام للرئاسة منذ عام 2017، ويعد من الدائرة المقربة من الرئيس وعمل بشكل وثيق مع باكايوكو قبل مشاكله الصحية، في حين كان تيني براهيما واتارا يشرف على مجموعة الأمن التابعة للرئيس والحرس الجمهوري، بصفته وزيرًا لشئون الرئاسة، كما كان تولى العديد من الملفات الأمنية والعسكرية.يذكر أنه تم نقل حامد باكايوكو، 56 عامًا، مطلع مارس الجاري من المستشفى الأمريكي في باريس إلى ألمانيا على ضوء تدهور حالته الصحية.