رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باتريك اتشي رئيسًا لوزراء كوت ديفوار بالإنابة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:23 م
الحسن واتارا
الحسن واتارا
أ ش أ
طباعة
أجرى الرئيس الإيفواري الحسن واتارا تعديلًا وزاريًا، وأسند بصفة مؤقته رئاسة الحكومة لـ باتريك أتشي الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بينما أعطى حقيبة الدفاع مؤقتًا لتيني براهيما واتارا، الشقيق الأصغر للرئيس ووزير شئون الرئاسة.

وبحسب الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء، أجرى الرئيس واتارا هذا التعديل بسبب تدهور الحالة الصحية المفاجئة لرئيس الحكومة حامد باكايوكو الذي تم نقله إلى ألمانيا.

وشغل باتريك أتشى منصبه كأمين عام للرئاسة منذ عام 2017، ويعد من الدائرة المقربة من الرئيس وعمل بشكل وثيق مع باكايوكو قبل مشاكله الصحية، في حين كان تيني براهيما واتارا يشرف على مجموعة الأمن التابعة للرئيس والحرس الجمهوري، بصفته وزيرًا لشئون الرئاسة، كما كان تولى العديد من الملفات الأمنية والعسكرية.

يذكر أنه تم نقل حامد باكايوكو، 56 عامًا، مطلع مارس الجاري من المستشفى الأمريكي في باريس إلى ألمانيا على ضوء تدهور حالته الصحية.

موضوعات متعلقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحي غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

كمائن أمنية لضبط المتهم فى واقعة «تحرش طفلة المعادي»

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

محمود عوض يستعرض «دفتر أحوال الدنيا» في كتاب اليوم