الإمارات: تقديم 37 ألفًا و460 جرعة من لقاح كورونا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 37 ألفًا و460 جرعة من لقاح (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6 ملايين و325 ألفًا و211 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 63.95 جرعة لكل 100 شخص.وذكرت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الاماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار خطتها لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس التاجي.