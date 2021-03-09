المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع 6 بلدان

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من وإلى بولندا والنرويج وفنلندا واليونان ولبنان والكويت، وذلك حتى 21 مارس الجاري؛ بسبب تداعيات انتشار "فيروس كورونا".وذكر بيان للمكتب الوطني للمطارات أن المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم أيضًا قرار حظر الدخول إلى الأراضي المغربية.وكان المغرب قد علقت الرحلات الجوية مع 22 بلدًا، بينهم إيطاليا ألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا.