تعليقًا على التحرش بطفلة.. «رانيا يوسف» تطالب بقانون رادع للمتحرشين

علقت الفنانة رانيا يوسف على واقعة الفيديو المنتشر حول قيام شخص بتحرش بطفلة صغيرة في مدخل عقار بمنطقة المعادي، والذي نشرته إحدى الفتيات على موقع منصات التواصل الاجتماعي.وكتبت "يوسف" علي حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"ستظل جريمة التحرش نشاهد فاجعة جديدة كل يوم آخرها الطفلة البريئة التي لم تبلغ من العمر 10 سنوات.وأضافت:"من اجل التخلص من الكلاب البشرية يجب أن يكون هناك قانون رادع للمتحرشين ليكونوا عبرة وعقاب من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوة للمتحرشين ".وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، قد تداولوا مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة قيام شخص بالتحرش بطفلة، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب.وأظهر الفيديو، الذي نشرته إحدى الفتيات على صفحتها بموقع "فيسبوك"، قيام المتحرش باستدراج الطفلة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.