الجمعة.. انطلاق عرض مسلسل «قارئة الفنجان» على «شاهد VIP»

ينطلق عرض مسلسل "قارئة الفنجان" ابتداءً من الجمعة المقبلة على منصة شاهد VIP.والمسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب «أبلكيشن» اسمه «قارئة الفنجان» في قلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في التراث العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في الحياة من خلال "أبلكيشن" لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.المسلسل بطولة أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.