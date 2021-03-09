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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل فتاة وإلقائها فى زراعيات قويسنا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:35 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح قويسنا بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل فتاة بعد محاولة التعدى عليها والقائها بمنطقة زراعية بقويسنا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وسادت حالة من الذعر انتابت أهالي قرية "ميت برة" التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عندما عثروا بالصدفة على جثة طالبة في الصف الثالث الثانوي في ظروف غامضة.

وكان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة قويسنا بالعثور على جثمان فتاة، بمنطقة زراعية بطريق ميت برة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث المركز، للتحقيق في الواقعة.

وسؤال شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة، لحل لغز العثور على جثمان الفتاة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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