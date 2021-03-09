النرويج توصي باستخدام لقاح «أسترازينيكا» لمن هم فوق 65 عاما

أوصت النرويج، اليوم الثلاثاء، باستخدام لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 65 عاما، حسبما أعلنت قناة العربية الاخبارية.وفي سياق متصل، أكدت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الماضية، عدم وجود علاقة بين لقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وحالات الوفاة التي سجلت في أوساط أشخاص تلقوه.وقالت الوكالة إن اللقاح "لا يتسبب بآثار جانبية جديدة، وذلك بناء على أولى البيانات المرتبطة بإطلاقه".وجاء إعلان الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، بعدما أفادت تقارير أن العشرات، وخصوصا من المسنين توفوا في النرويج وغيرها من الدول الأوروبية، عقب تلقيهم أول جرعة من اللقاح.وقالت الوكالة إنها اطلعت على الوفيات التي سجلت بما فيها تلك التي أحصيت في أوساط عدد من المسنين، و"خلصت إلى أن البيانات لا تظهر علاقة للأمر بتلقي لقاح فايزر، ولا تثير الحالات أي قلق بشأن السلامة".