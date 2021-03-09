السعودية تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 380 ألفًا و572 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 306 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 371 ألفًا و338 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.539 حالة منذ بداية الجائحة.